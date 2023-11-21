Владимирский снегопад начался вечером 20 ноября и шел всю ночь. Синоптики предупреждали о гололеде и возможных ЧС. Расчистка улиц ведется 24 сутки в сутки. Последствия опасной снежной ночи в

Владимирский снегопад начался вечером 20 ноября и шел всю ночь. Синоптики предупреждали о гололеде и возможных ЧС. Расчистка улиц ведется 24 сутки в сутки. Последствия опасной снежной ночи в прямом смысле разгребали более 40 единиц техники (дорожные машины, снегопогрузчики, самосвалы, тракторы) и 50 дворников, сообщили в пресс-службе мэрии. Во дворах к расчистке снега привлекли более