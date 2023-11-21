Прокуратура требует немедленно снести более 50 заброшенных зданий во Владимире. Они представляют...

Прокуратура требует немедленно снести более 50 заброшенных зданий во Владимире.Они представляют угрозу здоровью и жизни горожан. Правоохранители уже внесли главе Владимира Дмитрию Наумову представление. Под силу ли это мэрии? И что власти планируют предпринимать? Подробности у Александр Сыпченко.Этот дом на улице Разина вечером лучше обходить стороной, говорят местные. После расселения его облюбовали лица без определенного места жительства. Из разбитых окон постоянно доносятся шум и брань. Такое соседство многим уже надоело.Александр Корбунов, житель Владимира:- Я думаю их надо убирать отсюда, потому что тут и дети ходят, школа рядом. Тут такой опасный объект-то.Татьяна Данилова, жительница Владимира- И бомжи могут залезть, чего-то кинуть поджечь, все таки 21 век, а у нас такое показывают, что ужасно.Свиду никому не нужны и эти ветхие дома в самом центре города на 1-й и 2-й Никольской. Всего на территории Владимира остается более 50 заброшенных зданий, представляющих угрозу для жизни горожан.Александр Сыпченко:- Здание бывшей котельной на пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей местные жители окрестили "пуговичка", наверное из-за едкого запаха пластмассы, который здесь стоял все 90-е годы . В недавних планах мэрии было снести здание и построить на его месте ФОК, но как мы видим пуговичка стоит до сих пор.Как магнитом в заброшки тянет детей и подростков. Последний трагичный случай произошел летом этого года, когда 13-летний мальчик встал на внешний выступ одного из оконных проемов бывшего объекта соцназначения и не удержавшись, упал вниз на бетонную плиту. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимацию. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Детский омбудсмен Юлия Раснянская уверена в период каникул контроль за такими заброшенными зданиями необходимо усилить, а все работы по их сносу ускорить.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Безусловно эту информацию нужно актуализировать, потому что и места появляются новые, которые представляют опасность для детей. И которые уходят из этого реестра, в связи с тем, что собственник сносит то или иное здание или сооружение.В надзорном ведомстве отмечают, все объекты де-юре должны были быть снесены еще 3 года назад, но де-факто стоят практически без присмотра. Городская прокуратура уже внесла главе Владимира Дмитрию Наумову представление с требованием незамедлительно снести все расселенные аварийные дома и брошенные промышленные здания.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Большая часть из этих зданий имеют собственников, при этом администрация города каких либо мер, направленных на понуждение к сносу указанных строений либо хотя бы ограничению доступа туда неопределенного круга лиц не принимается.В мэрии Владимира заявляют в муниципальную программу "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", вошли 34 многоквартирных дома. Все они обязательно будут снесены, конечно кроме тех, которые являются объектами культурного наследия.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г .Владимира:- Вопрос о сносе можно обсуждать только после того как все процедуры полностью выполнены. Все жильцы выселены, снят с регистрационного учета, разработан проект сноса, предусмотрены финансовые средства на эту процедуру. Бывают случаи несанкционированного проникновения, они по возможности и с минимальным сроком устраняются.Свои реестры опасных объектов ведут многие ведомства и общественные организации, но стараются их не публиковать, чтобы лишний раз не привлекать внимание экстремалов и любителей ночных квестов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести-Владимир