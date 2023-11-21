В июне этого года к жителю Владимира в гости приехали друзья из Москвы. Судя по всему, они остановились в гостинице, а ночью решили пойти выпить. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел

В июне этого года к жителю Владимира в гости приехали друзья из Москвы. Судя по всему, они остановились в гостинице, а ночью решили пойти выпить. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел около 5 часов утра 18 июня. Компания сидела в одном из кафе Владимира и распивала алкоголь. В какой-то момент приятели рассказали обвиняемому, что с