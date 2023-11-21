Матч прошел в Волгограде.

Вчера в Волгограде на стадионе Волгоград Арена состоялся международный товарищеский матч. Российская сборная встречалась со сборной Кубы. Об этом пишет Рейтинг Букмекеров.Подопечные Валерия Карпина одержали победу с разгромным счетом 8:0. На 22-й минуте счет открыл Иван Обляков, а уже через 8 минут отличился Александр Головин. На 34-й минуте Антон Миранчук довел счет до крупного. На 55-й минуте гол забил Александр Сильянов, а на 66-й — Александр Соболев. На 68-й минуте забитым мячом отметился Данил Пруцев, на 74-й — Никита Кривцов. Спустя 4 минуты еще один гол забил Андрей Мостовой.В результате сборная России одержала третью победу в этом году. Ранее подопечные Карпина победили сборные Ирака (2:0) и Камеруна (3:0).