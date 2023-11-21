Смотрите Вести в 14.30: водоплавающие лоси-моржи из Гусь-Хрустального района. - Быстрее. Выше....

Смотрите "Вести" в 14.30: водоплавающие лоси-моржи из Гусь-Хрустального района.- Быстрее. Выше. Снежнее.Снежный дрифт, стрельба из снегомёта и жим лопаты широким хватом. Тридцать третий регион встречает "зимнюю олимпиаду".- Городские руины.Экскурсия по развалинам Владимира. Кому угрожает "пуговичка" и другие 50 заброшек областного центра?Лосиный остров.И водоплавающие лоси-моржи из Гусь-Хрустального района. Видео областной госохотинспекции.