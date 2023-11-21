Снегопады во Владимирской области резко увеличили количество ДТП. В областном центре за сегодня...

Снегопады во Владимирской области резко увеличили количество ДТП.В областном центре за сегодня уже 11 ДТП. К счастью, без пострадавших.В соцсетях появляются новые видео- автомобили дрифтуют. Даже снегоуборочная техника: на Октябрьском проспекте КАМАЗ ковшом протаранил легковой Рено. На Большой Нижегородской две столкнувшиеся легковушки утром перекрыли обе полосы, заставив автомобилистов объезжать ДТП по встречке и по тротуару. Как сообщают в администрациии Владимира, на улицах города с ночи работали сорок четыре единицы техники и пятьдесят дворников. И вооружены они не только обычными средствами- в сети активно обсуждают продвинутого дворника из Доброго. Впрочем, лопата, может быть не так эффективна, но зато хорошо прорабатывает практически все основные группы мышц.(Кадры: Подслушано владимирских автомобилистов)