Как сообщают в региональном следкоме, подозреваемый работал начальником отдела в электроснабжающей организации. Он получил от представителя коммерческой фирмы, которая вела хозяйственную

Как сообщают в региональном следкоме, подозреваемый работал начальником отдела в электроснабжающей организации. Он получил от представителя коммерческой фирмы, которая вела хозяйственную деятельность, деньги в размере 50 тысяч рублей. Подкуп был платой за уничтожение документации об использовании электроэнергии. Так владелец фирмы планировал избежать штрафа за неучтенное потребление электричества. После получения подкупа фигуранта задержала полиция. Деньги были