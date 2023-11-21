Сюжет программы Вести-Владимир о скандале вокруг матери семерых детей посмотрело более 800 тысяч...

Сюжет программы "Вести-Владимир" о скандале вокруг матери семерых детей посмотрело более 800 тысяч человек.На прошлой неделе "Вести рассказали", что региональные прокуратура и следком изучают обстоятельства проживания несовершеннолетних детей в многодетной семье из Юрьев-Польского района. Поводом для проверки стал выпуск дневного ток-шоу на одном из федеральных каналов. Его героиня - 35-тилетняя мать-одиночка из села Сима - рассчитывала на помощь журналистов, но оказалась не готова к телевизионной славе.Авторы и ведущие скандального ток-шоу улучшили свои рейтинги, но никак не жилищные условия многодетной семьи.Эта история не оставила равнодушными многих, на сегодня сюжет Дарьи Давыдовой и Андрея Синягина "Мать семерых детей из Владимирской области опозорили на скандальном ток-шоу" уже набрал 803 982 просмотра на Youtube.