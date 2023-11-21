Татьяну Фадееву из Владимирской области благословил шить подлинную женскую одежду ее духовный...

Татьяну Фадееву из Владимирской области благословил шить подлинную женскую одежду ее духовный отец.Воланы, кружева, А-образные платья...все это по-прежнему в моде , как и 2 века назад. Модели женской одежды прошлых столетий вдохновляют и модельеров. Среди них Татьяна Фадеева. Что нового в ее коллекции? - примерила и оценила Александра Лебедикова.Разноцветные шляпки, юбки в пол и нежное кружево. Мастерская Татьяны Фадеевой - настоящий "портал" в прошлое. Почти четыре года назад , здесь - на базе салона авторской одежды- рукодельница открыла музей русского костюма. Рассказывать о национальных традициях бывшего инженера вдохновила...вера.Татьяна Фадеева, автор исторических моделей одежды:- Мой духовный отец - отец Петр. Он был духовником Боголюбского монастыря. Он меня благословил в 2008-2009 году заниматься одеждой девятнадцатого века. Он сказал, что нужно женщин переодевать в женскую одежду.По словам Татьяны, костюм оказывает влияние на всю нашу жизнь. В том числе и на семейные отношения.Татьяна Фадеева, автор исторических моделей одежды:- Из семей состоит наше государство. Как нам его обезопасить? - каждую семью надо правильно воспитывать. Женщина, одеваясь, допустим, в брюки встает с мужчиной на один уровень. Она же так одета и подстрижена. Она начинает чувствовать, что она ловчее, где-то хитрее, мудрее. И в силу вот этих характерных особенностей - начинает выдвигаться и даже "задвигать" - первое лицо, которому доверили семью. А он теряет силы, смотрит - "Ну руководи тогда ты". И происходит трещина в семье.Прежде всего женщина - "муза" - говорит Татьяна. "Надежный тыл" и помощница. Таких в истории нашей страны было немало. Особенно среди представительниц знатных родов. Их примером мастерица вдохновляется и сегодня. В коллекции особое место занимают наряды Анны Новгородской - жены Владимира Мономаха, Анастасии Романовны - супруги Ивана Грозного, Ефросиньи Московской - верной спутницы Дмитрия Донского.Татьяна Фадеева, автор исторических моделей одежды:- Мы должны воспитывать мужчин и женщин русского направления, чтобы они знали, что такое Отечество, что такое семья, что такое наша история. Обязательно детям надо давать историю. Надо давать историю правдивую.На создание одного комплекта уходит от двух недель до нескольких лет - рассказывает Татьяна Фадеева. Работа кропотливая, ответственная. Часто в ней используются старинные материалы. Например этот крест на шапке Владимира Мономаха - часть кадильницы из антикварного магазина. Большое внимание- и выбору ткани. В основном использует "винтажную".- Это Вологодская губерния. Ткань мне привезли из чьих-то сундуков.По словам Татьяны, исторические костюмы отлично вписываются в современную жизнь.Для себя мастерица давно выбирает душегрейки взамен привычных курток и шелковые рубашки вместо спортивных кофт. Так Татьяна не только подчеркивает свою индивидуальность, но и сохраняет самобытную русскую культуру.Александра Лебедикова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир