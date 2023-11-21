Региональная счетная палата выявила нарушения в деятельности суздальской администрации при подготовке к 100-летию города-музея. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, по версии

Региональная счетная палата выявила нарушения в деятельности суздальской администрации при подготовке к 100-летию города-музея. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, по версии аудиторов, на ремонт дорог и благоустройство в Суздале в 21-м и 22-м годах было выделено более полумиллиарда рублей. Но местная администрация не выполняла требования закона по паспортизации дорог, а также осуществление муниципального