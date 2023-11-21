Эти деньги регион получит в рамках госпрограммы «Развитие туризма» рассказали в правительстве области. Субсидию направят на продвижение мероприятий, поддержку проектов в туристической

Эти деньги регион получит в рамках госпрограммы «Развитие туризма» рассказали в правительстве области. Субсидию направят на продвижение мероприятий, поддержку проектов в туристической сфере, а также на развитие общественных территорий в городах и районах. Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Наша основная задача сейчас поддерживать проекты, которые меняют пространства, создают атмосферу, привлекают гостей своей самобытностью. Предстоит большая