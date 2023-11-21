В больнице отремонтировали помещения и полы, заменили двери, а также закупили новое оборудование, сообщили в правительстве области. Напомним, акушерский корпус в гусевской Центральной

В больнице отремонтировали помещения и полы, заменили двери, а также закупили новое оборудование, сообщили в правительстве области. Напомним, акушерский корпус в гусевской Центральной районной больнице сдали в 2020 году, но использовать его по назначению сразу не стали – был ковид и там устроили инфекционный госпиталь. Теперь помещения отремонтировали, акушерский корпус находится в процессе лицензирования. Прокомментируйте