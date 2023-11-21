В мэрию Владимира продолжают поступать жалобы на работу общественного транспорта. И с...

В мэрию Владимира продолжают поступать жалобы на работу общественного транспорта.И с наступлением холодов и приходом снега ситуация только ухудшилась. Увеличены интервалы движения автобусов. Жители удаленных микрорайонов часами мерзнут на конечных. По вечерам проблематично уехать даже из центра. Днем городские автобусы ломаются, сходят с линии, а водители попросту пропускают остановки, игнорируя замерзающих пассажиров.- Я вас догнал. Почему пропускаете остановки? Водитель 23-его автобуса ИП Тимофеев. Почему проезжаем? Сейчас врете, что не проезжаете, да? Понятно. Двадцать рублей не лишние, да? Вас полчаса люди ждут, а вы пролетаете мимо.В горадминистрации уверяют, что стараются оперативно решать возникающие проблемы. Ведут претензионную работу с перевозчиками, нарушающими условия контрактов. Сейчас во Владимире их работает восемь. Семь - частники, и муниципальный "Владимирпассажиртранс". К которому у мэрии и пассажиров - меньше всего вопросов. В этом году городской автопарк пополнили 105 новых автобусов и троллейбусов.Александр Козлов, начальник службы по ремонту подвижного состава "Владимирпассажиртранс":- У нас практически прекратились аварийные сходы по техническим причинам с линии. Вследствие чего увеличилась выработка моточасов на линии. То есть улучшилась перевозка пассажиров. Мы где-то на десять, на двенадцать единиц больше автобусов стали выпускать на линию, ремонтируем троллейбусы. Их на два-три, пусть немного, но тоже увеличиваем выпуск троллейбусов.