Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути.

Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути.Станция Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) является важным транспортным узлом для жителей районов Лианозово и Дмитровский. Это первая станция, на которой следующие из области пассажиры могут пересесть на метро.Северный вестибюль станции связал железнодорожную платформу и подземку. Продолжается строительство южного вестибюля, который соединит Дубининскую улицу и Лианозовский пруд.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с окончанием строительства южного вестибюля местные жители будут пересекать железную дорогу по подземному переходу.Специалисты приступили к отделочным работам, монтажу эскалаторов и лестничных сходов. Также вестибюль оборудуют лифтами. Пассажиры получат удобный выход к остановкам наземного общественного транспорта.Движение по первому Московскому центральному диаметру открылось в ноябре 2019 года. Он связал подмосковные города Лобня и Одинцово. В начале сентября открылась станция метро "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии.Сейчас на МЦД доступно более 100 пересадок. В будущем их количество , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, со станции Петровско-Разумовская первого диаметра организуют пересадку на МЦД-3, одноименную станцию Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. На Рижской (МЦД-3 и МЦД-4) появится пересадка на второй диаметр, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии.Полноценным городским вокзалом станет и станция Царицыно второго диаметра. Пересадочный узел объединит МЦД, метро и наземный общественный транспорт. Работы в 2025 году.В июне транспортно-пересадочный узел "Площадь трех вокзалов". Он объединяет три центральных московских вокзала, две станции метро, второй диаметр и наземный транспорт.В ближайшие три года Москва выделит из городского бюджета 2,8 триллиона рублей на развитие транспортной системы. Приоритетом станет пополнение парка экологически чистого транспорта – электробусов, трамваев, вагонов метро и пригородных поездов.