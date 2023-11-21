В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. В честь этого владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском флешмобе. Для этого нужно с 22 по 26 ноября на своей странице

В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. В честь этого владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском флешмобе. Для этого нужно с 22 по 26 ноября на своей странице Вконтакте выложить рисунок, фотографию или видео со своей мамой. В посте предлагается рассказать о ней, о любви и благодарности, о значении ее заботы. Публикацию обязательно отметить