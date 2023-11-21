Из Владимирской области в зону проведения специальной военной операции доставили свыше 7 тонн дополнительной помощи.

Из Владимирской области в зону проведения специальной военной операции доставили свыше 7 тонн дополнительной помощи. Об этом 21 ноября рассказала регионального правительства.В сборе нужных для военнослужащих вещей активное участие приняли владимирские предприниматели и неравнодушные жители. Конвой преодолел тысячи километров и привёз участвующим в СВО землякам антидроновые ружья, беспилотные летательные аппараты, теплые вещи, маскировочные сети, мотопомпы и другие предметы. Помощь получили бойцы 13 находящихся на передовой подразделений. «В соответствии с поручением Губернатора Александра Авдеева список был тщательно выверен представителями Правительства области и командирами воинских частей, где служат владимирцы», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.Также нашим землякам привезли региональные газеты, из которых мужчины смогли узнать о событиях на малой родине.