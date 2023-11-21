Во Владимире компания мужчин пыталась выманить девушку из номера гостиницы «взрывом». Точнее —...

Во Владимире компания мужчин пыталась выманить девушку из номера гостиницы «взрывом».Точнее — сообщением о готовящемся взрыве. Эту историю рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Как оказалось, приехав вместе с друзьями, девушка не захотели идти в ресторан, а решила поспать в номере гостиницы. В это время, отдыхая и выпивая, мужчины решили обманом «выманить» подругу.«Посмотрев фотографии девушки в социальных сетях, злоумышленник, желая, чтобы последняя покинула свой номер и присоединилась к компании, со своего мобильного телефона осуществил звонок в гостиницу и сообщил о готовящемся взрыве...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прибывшими по вызову сотрудниками оперативных служб взрывных устройств (и взрывчатых веществ) обнаружено не было. Уже позже выяснились все обстоятельства странного звонка.В данный момент это уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.Теперь «шутнику» грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com