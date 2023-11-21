Игра пройдет уже сегодня, 21 ноября, в Областном дворце культуры и искусства, сообщили в правительстве области. Соревноваться за Кубок будут 12 команд, среди них те, кто прошел Школу КВН и

Игра пройдет уже сегодня, 21 ноября, в Областном дворце культуры и искусства, сообщили в правительстве области. Соревноваться за Кубок будут 12 команд, среди них те, кто прошел Школу КВН и учился юмору у звезд Высшей лиги. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/clubkvnvlsu