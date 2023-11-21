Турнир по шашкам среди дошколят под названием«Черное-белое» прошел сегодня, 21 ноября, в детском саду №66. Пресс-служба мэрии Владимира сообщила имена победителей. Среди мальчиков лучшим

Турнир по шашкам среди дошколят под названием«Черное-белое» прошел сегодня, 21 ноября, в детском саду №66. Пресс-служба мэрии Владимира сообщила имена победителей. Среди мальчиков лучшим игроком признан Костя Бараков из детсада №66. На втором месте расположился Захар Григорьев (детсад № 71), а на третьем – Илья Медведев (детсад № 87). Из девочек лучше всех играла Русана