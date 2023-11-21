Во Владимирской области осудили главаря банды, которая грабила предприятия и фуры. Житель...

Во Владимирской области осудили главаря банды, которая грабила предприятия и фуры.Житель Московской области признан виновным в совершении 13 преступлений.Как сообщает пресс-служба Петушинского районного суда, банда промышляла грабежом и разбоем 9 лет, начиная с 2014 года. Преступники нападали на дальнобойщиков и инкассаторов, а также грабили предприятия.Например, однажды банда получила информацию о доставке крупной суммы денег в Павловском Посаде. По указке главаря члены банды наблюдали за предприятием: фиксировали график охраны, маршруты передвижения и местоположение камер видеонаблюдения. Отлично подготовившись, ночью преступники проникли в бухгалтерию, взломали сейф и похитили 350 000 рублей.Позже эта же группа спланировала нападение на водителя и пассажиров мебельной фабрики. Для реализации своего плана они угнали ГАЗ 3302, но машину внезапно обнаружил собственник. Тогда пришлось угонять другой автомобиль. Именно на нём злоумышленники преднамеренно врезались в автомобиль фабрики, а когда водитель вышел, напали на него и украли все ценности.Также трое участников этой группы вскрывали на трассе М-7 большегрузы (на территории Петушинского района) и крали разные товары (коробки с сигаретами и пр.)Суд приговорил виновного к лишению свободы на 9 лет с отбыванием в колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил, уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело в отношении других участников преступной группы рассматривает, в свою очередь, Орехово-Зуевский горсуд.Фото: pxfuel.com