Во Владимирской области осудили главаря банды, которая грабила предприятия и фуры.
Житель...
Во Владимирской области осудили главаря банды, которая грабила предприятия и фуры.
Житель Московской области признан виновным в совершении 13 преступлений.
Как сообщает пресс-служба Петушинского районного суда, банда промышляла грабежом и разбоем 9 лет, начиная с 2014 года. Преступники нападали на дальнобойщиков и инкассаторов, а также грабили предприятия.
Например, однажды банда получила информацию о доставке крупной суммы денег в Павловском Посаде. По указке главаря члены банды наблюдали за предприятием: фиксировали график охраны, маршруты передвижения и местоположение камер видеонаблюдения. Отлично подготовившись, ночью преступники проникли в бухгалтерию, взломали сейф и похитили 350 000 рублей.
Позже эта же группа спланировала нападение на водителя и пассажиров мебельной фабрики. Для реализации своего плана они угнали ГАЗ 3302, но машину внезапно обнаружил собственник. Тогда пришлось угонять другой автомобиль. Именно на нём злоумышленники преднамеренно врезались в автомобиль фабрики, а когда водитель вышел, напали на него и украли все ценности.
Также трое участников этой группы вскрывали на трассе М-7 большегрузы (на территории Петушинского района) и крали разные товары (коробки с сигаретами и пр.)
Суд приговорил виновного к лишению свободы на 9 лет с отбыванием в колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил, уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Уголовное дело в отношении других участников преступной группы рассматривает, в свою очередь, Орехово-Зуевский горсуд.
Фото: pxfuel.com