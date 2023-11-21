Во Владимирской области открылась международная конференция и выставка Либком 2023. Открытый...

Во Владимирской области открылась международная конференция и выставка "Либком 2023"."Открытый доступ - дорога к знаниям!". Под таким девизом в Суздале сегодня открылась международная конференция и выставка "Либком 2023". Она проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и посвящена развитию библиотечного дела.Точнее - внедрению информационных технологий и компьютерных систем в современных читальных залах. Более 350 участников из России, Белоруссии, Абхазии и Индии в течение 4 дней будут обсуждать перспективы развития библиотек. Еще одна цель "Либкома" - популяризация чтения, а также следование новым трендам в обслуживании читателей.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Так появилась программа, допустим, модельной библиотеки. Владимирская область одна из первых вступила в эту программу, и в Боголюбово была открыта модельная библиотека более 10 лет назад. Сейчас у нас уже их 20. И каждый год открываются 2-3 новые.