Во Владимирской области собака странной породы оказалась на улице в мороз. История о брошенной...

Во Владимирской области собака странной породы оказалась на улице в мороз.История о брошенной собаке, которая прибилась к рабочим строящейся трассы в сторону Суздаля.Четвероногому другу в холода приходится спать на улице. Пока за ним присматривают дорожники - подкармливают и начали строить будку. Но вахта у них скоро закончится и присмотреть за собакой будет некому. В последний раз пёс пришёл к людям весь в инее - морозы на улице крепчают. Животному очень нужен новый дом. Собака добрая, спокойная, но плохо слышит, внешне похожа на чау-чау. Узнать информацию о точном местонахождении собаки можно в группе Вконтакте Подслушано во Владимире.(ВК Подслушано во Владимире)