Во Владимирской области сотрудник частной компании обвиняется в подкупе начальника...
Во Владимирской области сотрудник частной компании обвиняется в подкупе начальника электроснабжающей организации.
По предварительным данным, как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области, начальник отдела электроснабжающей организации получил от представителя коммерческой фирмы 50 000 рублей за уничтожение документации о неучтенном потреблении электроэнергии.
Таким образом компания «решила проблему» штрафов.
После получения взятки, фигурант был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области, а деньги изъяты следователем СК.
Уточняется, что в настоящее время допрашиваются свидетели, изучается документация, а также выполняются другие следственные и процессуальные действия.
Фото: pxfuel.com