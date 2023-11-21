Во Владимирской области сотрудник частной компании обвиняется в подкупе начальника...

Во Владимирской области сотрудник частной компании обвиняется в подкупе начальника электроснабжающей организации.По предварительным данным, как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области, начальник отдела электроснабжающей организации получил от представителя коммерческой фирмы 50 000 рублей за уничтожение документации о неучтенном потреблении электроэнергии.Таким образом компания «решила проблему» штрафов.После получения взятки, фигурант был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области, а деньги изъяты следователем СК.Уточняется, что в настоящее время допрашиваются свидетели, изучается документация, а также выполняются другие следственные и процессуальные действия.Фото: pxfuel.com