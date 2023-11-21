Во Владимирской области жители Вяткино пытались спасти селезня с перебитым крылом.
Ещё в минувшее...
Во Владимирской области жители Вяткино пытались спасти селезня с перебитым крылом.
Ещё в минувшее воскресенье жители посёлка Вяткино стали размещать кадры замерзающей птицы на водоёме в сообществе «Подслушано. Вяткино».
Неравнодушные граждане призывали:
"Уважаемые жители, пруд замерзает - остался селезень. Видимо, с перебитым крылом. У кого есть место в курятниках - спасите птицу!"
Кто-то из откликнувшихся жителей написал, что попробовал поймать селезня, но он не дался.
Как выяснилось, от испуга птица выходила на лёд, а потом возвращалась на слив у плотины.
Кто-то из жителей отметил, что от птицы необходимо «отстать». Мол, селезень «сам разберётся», вырос же в природе.
Последний комментарий от очевидца этой грустной истории был вчера — 20 ноября:
«Поймать не удалось. Улетает. Потом возвращается в воду у слива плотины. Он не выживет на морозе...»
Чем закончилась история с несчастным селезнем — неизвестно.
Фото: https://vk.com/ilovevyatkino