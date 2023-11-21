Водоплавающие лоси попали в объектив камеры в Гусь-Хрустальном районе. Видео на своей странице...

Водоплавающие лоси попали в объектив камеры в Гусь-Хрустальном районе.Видео на своей странице поделились сотрудники областной госохотинспекции.В кадре - самка и сеголеток - форсируют водную преграду, пишут инспекторы. Лоси - отличные пловцы, в воде могут развивать скорость до десяти километров в час. Следом за парочкой шагал взрослый упитанный лось с мощными рогами оленьего типа. Вероятно, почувствовав близость человека, самец не нырнул, настороженно побродил по берегу и поспешил удалиться в лес.(видео ВКонтакте / Госохотинспекция Владимирской области)