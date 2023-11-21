Выбрать профессию школьникам Владимирской области помогут мультфильмы. В регионе стартовал...

Выбрать профессию школьникам Владимирской области помогут мультфильмы.В регионе стартовал проект, который познакомит школьников начальных классов с различными профессиями и предприятиями области. А навигатором для ребят станет обаятельный робот. ЛАЙФ- Это Вовочка! Умный, добрый и активный друг робот. Вовочка так сильно полюбил Владимирскую область, что захотел рассказать об этом ребятам...))Проект называется "Учись33". Он реализуется на грант "Движения первых". Выпущено несколько профориентационных роликов - проще говоря, мультфильмов, рассказывающих, например, как летает самолет и что такое программирование. Посмотреть их можно на странице Вконтакте "Учись во Владимирской области".