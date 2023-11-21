По уровню зарплат Владимирская область оказалась лишь на 60 месте среди субъектов Российской Федерации.

По уровню зарплат Владимирская область оказалась лишь на 60 месте среди субъектов Российской Федерации. Такой рейтинг составили аналитики .Диапазон типовых зарплат в 33-м регионе находится в пределах 26-52 тыс. рублей. Около 5% земляков получают в месяц более 100 тыс. рублей, и 14% владимирцев трудятся меньше чем за 20 тыс. рублей.Лидером рейтинга стал Чукотский АО с типовой зарплатой от 75 до 166 тыс. рублей.