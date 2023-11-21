Жительница Владимира перевела «работникам банка» около 5 млн рублей. Конечно же, это были...

Жительница Владимира перевела «работникам банка» около 5 млн рублей.Конечно же, это были мошенники. «Осторожно!» - предупреждает полиция.15 ноября текущего года (на прошлой неделе), как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, в органы обратилась жительница города Владимира.Женщина сообщила, что в течение месяца на её номер поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником безопасности банка.«Мошенник убедил потерпевшую в необходимости принятия срочных мер для обеспечения сохранности её денежных средств. В течение месяца женщина, не обращаясь ни в банк, ни в полицию, переводила деньги мошенникам, всего у неё похищено более 4,8 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело.Прокуратура Владимирской области очередной раз призывает бдительнее относиться к неожиданным звонкам, в том числе с использованием распространенных мессенджеров от неизвестных.При возникновении любых сомнений обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102 и 112.Фото: pxfuel.com