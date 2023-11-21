По обвинению в краже кошелька у 43-летней женщины перед судом предстанет житель Мурома.

По обвинению в краже кошелька у 43-летней женщины перед судом предстанет житель Мурома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Преступление было совершено в октябре. Правоохранители выяснили, что фигурант распивал спиртные напитки в компании приятелей. Во время застолья собутыльники вышли на улицу, и мужчина остался один. Тогда он прикарманил лежавший на столе чужой кошелёк с 16 тыс. рублей и ушёл.Подозреваемого задержали, и на допросе он во всём сознался.«Кошелёк фигурант выдал полицейским. Деньги, по его словам, успел потратить», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Мурома передано в суд.