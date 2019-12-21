Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может сменить Пари Сен-Жермен на Ювентус. Клубы готовят обмен футболистами.

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Ювентус". Клубы готовят обмен футболистами.Если чемпионы Франции и Италии договорятся, то в январе Паредес станет игроком "Ювентуса". В этом случае из Турина в Париж проследует полузащитник сборной Германии Эмре Джан. Последний неоднократно заявлял о желании покинуть "Ювентус".Российским любителям футбола Леандро Паредес известен по выступлениям за "Зенит". В январе 24-летний аргентинец был продан "ПСЖ" за 45 миллионов евро. У Паредеса есть опыт выступлений в итальянской Серии А. До перехода в "Зенит" он выступал за "Рому".