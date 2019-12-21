Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями своих подопечных в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против турецкого клуба Анадолу Эфес. Также греческий специалист отдал должное сопернику.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями своих подопечных в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против турецкого клуба "Анадолу Эфес". Также греческий специалист отдал должное сопернику."Я очень доволен. Мы показали характер. Команда заслуживает поздравлений. У нас была четкая стратегия на игру. ЦСКА противостояла классная команда, практически сохранившая прошлогодний состав. Соперник показывает очень хороший баскетбол", – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.Напомним, что московские армейцы на выезде обыграли турецких баскетболистов со счетом 81:80 в рамках регулярного чемпионата Евролиги.