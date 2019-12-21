× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2019-dzhigurda-ob-alkogole-pytkax-i-volochkovoj-.html" target="_blank">Джигурда об алкоголе, пытках и Волочковой </a> - Корреспондент Дни.ру выловил Никиту Джигурду для откровенного интервью. Артист рассказал о знаменитой балерине Анастасии Волочковой, а также ответил на вопрос о своей трезвости.