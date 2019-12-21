Матчу Грузия-Россия посвящается. Идет известный матч, в конце первого тайма гаснет на стадионе свет, команды уходят на перерыв. Свет, как всем известно, нет. Но судьяпринимает решение продолжать матч. Газзаев в шоке - ну как в темноте играть? Тут подходит к нему Аршавин и говорит:
- Валерий Георгиевич, выпустите меня одного.
- Чего?!
- В темноте все-равно никто не разглядит, а у меня зрение как у кошки, я их спокойно обыграю.
Убедил, начали второй тайм - вся сборная Грузии и наш Аршавин. На пятидесятой минуте счет становится 0:1 в пользу России. На тренерской
скамейке радость, обнимания... Игра продолжается,на девяностой минуте Грузия забивает ответный мяч. Свисток, с ничейным результатом команды уходят в раздевалку. К Газзаеву снова подходит Аршавин, голов
еще анекдот!