В отношении бывшего президента Парагвая Орасио Картеса прокуратурой бразильского Рио-де-Жанейро выдвинуты обвинения в участии в деятельности организованной преступной группы и отмывании денежных средств.

В отношении бывшего президента Парагвая Орасио Картеса прокуратурой бразильского Рио-де-Жанейро выдвинуты обвинения в участии в деятельности организованной преступной группы и отмывании денежных средств.Также аналогичные обвинения предъявлены еще 18 лицам, среди которых — бразильский валютный маклер Дариу Мессер, подозреваемый в причастности к коррупционным схемам в бразильской государственной нефтегазовой компании "Петробраз", передает ТАСС.