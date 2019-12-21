21.12.2019

2019-12-21 11:35:02

Экзотический Оливье из Суздальского района для настоящих гурманов.

Фермер Вячеслав Лашков из Суздальского района стал победителем регионального этапа всероссийского чемпионата по Оливье.

Это - утиная элита фермера Вячеслава Лашкова- утки-двухлетки, пережившие все невзгоды и морозы.

Вячеслав Лашков фермер:

- Это порода Агидель- башкирская , наша российская. Неприхотливая в выращивании.

А самое главное- не попавшая под нож к новогодним праздникам , как большинство ее сородичей. Утка становится все более популярным блюдом в тридцать третьем регионе.

Утиные паштеты с черносливом и грибами, утиный хамон де пато. Приготовить из утки можно очень много всего. К примеру, новогодний Оливье. Утиный салат Вячеслава Лашкина стал лучшим на региональном этапе двоеборья по селедке под шубой и оливье. Отличается от обычного, он, собственно, лишь тремя ингредиентами.

Основное отличие нашего оливье- это то, что мы используем хамон де пато из утиной грудки сыро-вяленый, жарено-маринованную утиную грудку , как мясной наполнитель, освежаем все это каперсами, ну остальное все классика.

Помогает Вячеславу шеф-повар Вячеслав Тумаков. Но сначала грудка маринуется. Состав маринада довольно сложный - записывайте- соевый соус, подсолнечное и кунжутное масло, имбирь , чеснок, кориандр , молотый перец и мед. Дальше - прожарить- не сильно и не слабо.

Утиная грудка хороша с прожаркой медиум и как подсмотрел у Рамзи, он начинает жарить на холодной сковороде. и Это я считаю правильно- положить ее на холодную сковороду кожей вниз , чтобы она отдала сначала свой сок.

Дальше -на несколько минут завернуть в фольгу и можно рубить в салат- картофель , морковь, яйца и много майонеза.

Вячеслав Лашков фермер;

-У нас по-сути Оливье - это жирный салат- майонез , в первую очередь, яйца... Все калорийное и жирное и ты добавляешь туда утку. Это как бы поставлена такая жирная точка- это некое завершение вот такого блюда. Его съедаешь пару ложечек и уже чувствуешь себя хорошо.

Дальше , можно подавать на стол. И по мнению дегустатора, такой салат гораздо интереснее , чем с куриным филе или, допустим, вареной колбасой.

Анжела Привезенцева:

- Этот более нежный такой. Послевкусие приятное такое. Утка чувствуется сразу.

Никита Тарбеев, Александр Чернышев, Вести Владимир