2019-12-21 11:35:02
2019-12-21 11:35:02
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/ Тема: Экзотический Оливье из Суздальского района для настоящих гурманов.
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Фермер Вячеслав Лашков из Суздальского района стал победителем регионального этапа всероссийского чемпионата по Оливье.
Это - утиная элита фермера Вячеслава Лашкова- утки-двухлетки, пережившие все невзгоды и морозы.
Вячеслав Лашков фермер:
- Это порода Агидель- башкирская , наша российская. Неприхотливая в выращивании.
А самое главное- не попавшая под нож к новогодним праздникам , как большинство ее сородичей. Утка становится все более популярным блюдом в тридцать третьем регионе.
Утиные паштеты с черносливом и грибами, утиный хамон де пато. Приготовить из утки можно очень много всего. К примеру, новогодний Оливье. Утиный салат Вячеслава Лашкина стал лучшим на региональном этапе двоеборья по селедке под шубой и оливье. Отличается от обычного, он, собственно, лишь тремя ингредиентами.
Основное отличие нашего оливье- это то, что мы используем хамон де пато из утиной грудки сыро-вяленый, жарено-маринованную утиную грудку , как мясной наполнитель, освежаем все это каперсами, ну остальное все классика.
Помогает Вячеславу шеф-повар Вячеслав Тумаков. Но сначала грудка маринуется. Состав маринада довольно сложный - записывайте- соевый соус, подсолнечное и кунжутное масло, имбирь , чеснок, кориандр , молотый перец и мед. Дальше - прожарить- не сильно и не слабо.
Утиная грудка хороша с прожаркой медиум и как подсмотрел у Рамзи, он начинает жарить на холодной сковороде. и Это я считаю правильно- положить ее на холодную сковороду кожей вниз , чтобы она отдала сначала свой сок.
Дальше -на несколько минут завернуть в фольгу и можно рубить в салат- картофель , морковь, яйца и много майонеза.
Вячеслав Лашков фермер;
-У нас по-сути Оливье - это жирный салат- майонез , в первую очередь, яйца... Все калорийное и жирное и ты добавляешь туда утку. Это как бы поставлена такая жирная точка- это некое завершение вот такого блюда. Его съедаешь пару ложечек и уже чувствуешь себя хорошо.
Дальше , можно подавать на стол. И по мнению дегустатора, такой салат гораздо интереснее , чем с куриным филе или, допустим, вареной колбасой.
Анжела Привезенцева:
- Этот более нежный такой. Послевкусие приятное такое. Утка чувствуется сразу.
Никита Тарбеев, Александр Чернышев, Вести Владимир