В пятницу, 20 декабря, Москву парализовали многокилометровые пробки. К привычным для конца рабочей недели заторам добавился предновогодний ажиотаж. Движение встало еще задолго до часа пик. Это стало неприятным сюрпризом для автомобилистов, которые надеялись, что в дневное время дороги будут свободными. Как водители ощущают каждый дополнительный балл пробок?

В пятницу, 20 декабря, Москву парализовали многокилометровые пробки. К привычным для конца рабочей недели заторам добавился предновогодний ажиотаж. Движение встало еще задолго до часа пик. Это стало неприятным сюрпризом для автомобилистов, которые надеялись, что в дневное время дороги будут свободными. Как водители ощущают каждый дополнительный балл пробок?Полдень пятницы, Москворецкая набережная — движение есть, но в таком режиме, что лучше никуда не опаздывать и не торопиться, а, например, полюбоваться видом на Кремль и парк "Зарядье". Наверное, это идеальное место для тех, кто хочет побыть в центре Москвы наедине с самим собой.Как рассказали в Центре организации дорожного движения, это еще, что называется, цветочки — ягодки на московских магистралях еще только предстоят. Если еще и выпадет снег, круг, что называется, замкнется, а, вернее, кольцо — и Садовое, и все прочие."Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка улиц будет превышать 6-7 баллов. В вечерние часы пик ожидаем 8-9 баллов. Рекомендуем водителям заранее ознакомиться с перекрытиями в центральной части города", — рассказал главный специалист ситуационного центра ЦОДД Сергей Работин.А ведь последние перед новогодним транспортным штилем выходные еще только предстоят — то есть всю следующую неделю пробки будут день ото дня только увеличиваться, видимо пока не исчерпается балльная система их измерения. По-научному все это называется кратное увеличение покупательной и досуговой активности, то есть когда за рулем можно и прическу поправить.Больше всего терпением, конечно же, надо запастись тем, кто на автомобиле в эти дни решил посетить торговые центры. В качестве примера возьмем "Атриум", под которым в свое время исчезла площадь Курского вокзала. Зеленый здесь будет еще долго, но ехать совершенно некуда — до самой Маяковской все стояло. Попытались прорваться через этот затор и мы — на отрезке в полтора километра мы встретили пробочного коробейника, пожарную машину, объезжающую все происходящее по встречной, разочаровавшегося пассажира, решившего продолжить путь пешком и короля ситуации — велосипедиста. Дорога всего в полтора километра заняла около часа, до Белорусской мы ехали два часа, в то время как ночью, в три часа, все Садовое, не нарушая правил, можно проехать всего за 17 минут — мы проверили."Основной пик загруженности придется на период с 27 по 29 декабря, при этом количество автомобилей пойдет на спад уже 30 декабря. Так, 31 декабря на дорогах в целом будет свободно", — сообщил Сергей Работин.Такая картина, когда красного и даже бордового на карте больше, чем зеленого или хотя бы желтого, если и остановит водителя, думающего на чем бы поехать на работу, то, видимо, никак не тех, кто отправляется за подарками и приобретениями к новогоднему столу.