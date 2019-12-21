Матчем во Флоренции начался 17 тур в итальянской Серии А. Фиорентина принимала Рому и проиграла столичному клубу с крупным счетом 1:4.

Матчем во Флоренции начался 17 тур в итальянской Серии А. "Фиорентина" принимала "Рому" и проиграла столичному клубу с крупным счетом 1:4.Римляне отбили стартовый натиск флорентийцев и на 19 минуте вышли вперед после гола Эдина Джеко. Через четыре минуты защитник "Ромы" Александр Коларов со штрафного увеличил преимущество гостей. "Фиалки" сократили отставание благодаря голу Милана Баделя. Но после перерыва Эдин Джеко и Николо Дзаньоло забили по мячу в ворота Бартоломея Дранговского и довели дело до разгрома 4:1.Это поражение приблизило к отставке тренера "Фиорентины", бывшего нападающего "Ромы" Винченцо Монтеллы. Но как заявил спортивный директор флорентийцев Даниэле Праде говорить об отставке главного тренера преждевременно. Решение будет принимать президент Марио Коньиньи. Как подчеркнул Праде "найти замену Монтелли будет нелегкой задачей. Но терпению болельщиков есть предел", сказал Праде, намекнув, что клуб ищет нового тренера. После 17 туров "Фиорентина" занимает 14 место в чемпионате Италии.