мериканское издание Forbes назвало имена миллиардеров, заработавших в течение уходящего года больше, чем другие богатейшие люди мира.

Американское издание Forbes назвало имена миллиардеров, заработавших в течение уходящего года больше, чем другие богатейшие люди мира.В ходе работы нам этим материалом была проанализирована информация примерно о 2,2 тысячи обладателей состояний в размере не менее 1 миллиарда долларов, при этом лишь тех, кто вкладывал средства в компании, акции которых находятся в свободном обращении.Как выяснилось, наиболее успешными в финансовом отношении за отчетный период стали пять человек, заработавших суммарно почти 112 миллиардов долларов: директор французской группы LVMH (Louis Vuitton – Moet – Hennessy) Бернар Арно, глава Facebook Марк Цукерберг, владелец торговой сети Zara Амансио Ортега, экс-руководитель Microsoft Стив Балмер и владелец холдинга Reliabce Industries Мукеш Амбани, передает ТАСС.Так, Бернару Арно удалось заработать в течение года 40 миллиардов, увеличив общее состояние до 107,7 миллиардов. Стоимость активов, принадлежащих Марку Цукербергу выросла на 22,1 миллиарда долларов — до 72 миллиардов. Состояние Амансио Ортеги увеличилось на 17,3 миллиарда долларов и составило 74,9 миллиарда. Стив Балмер заработал 16,3 миллиарда долларов, Мукеш Амбани — 16,1 миллиарда.Также названы имена пяти миллиардеров, суммарная стоимость активов которых сократилась за последние 12 месяцев больше, чем у других. Список возглавил индийский бизнесмен Азим Премжи, лишившийся 14,1 миллиарда долларов, на втором месте антирейтинга глава Amazon Джефф Безос, потерявший в результате раздела имущества при разводе 13,1 миллиарда долларов. Индийский предприниматель Субхас Чандра из-за падения курса акций принадлежащих ему компаний потерял 3,4 миллиарда, один из основателей компании Uber Трэвис Каланик — 3,1 миллиарда, китайский предприниматель Ян Чжи — 3 миллиарда.