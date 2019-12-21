Правительство ФРГ назвало американские санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, которые начали действовать в субботу после подписания президентом США Дональдом Трампом, вмешательством во внутренние дела Европы.

Правительство ФРГ назвало американские санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые начали действовать в субботу после подписания президентом США Дональдом Трампом, вмешательством во внутренние дела Европы. Кабмин Германии сожалеет о решении американских властей, заявили в Берлине. "Экстерриториальные санкции" Германия не приемлет, отмечено в сообщении кабмина.Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов уверен, что американское противодействие не помешает завершить строительство "Северного потока-2". Морозов признает, что теперь реализация газового проекта будет затруднена, но итог предопределен."Швейцарская компания Allseas, на которую пришёлся основной удар, сейчас ищет решение по вопросу о том, как будут применяться санкции. Но остановить санкциями проект невозможно", — отметил сенатор.Морозов заявил, что США начали "газовую войну" не только с Россией, но и европейцами, пишет РИА Новости.Швейцарско-нидерландская компания Allseas ранее приостановила прокладку газопровода "Северный поток-2", ожидая от властей США разъяснений о порядке применения санкций.