Нью-Йорк Рейнджерс на своей площадке принимал в рамках регулярного чемпиона Национальной хоккейной лиги Торонто Мэйпл Лифс. Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. Два очка в этой встрече набрал российский форвард кленовых листьев Илья Михеев.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке принимал в рамках регулярного чемпиона Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс". Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. Два очка в этой встрече набрал российский форвард "кленовых листьев" Илья Михеев.Сначала 25-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе канадской команды, отдав голевой пас Пьеру Энгваллу. Позже он установил окончательный счет в матче, огорчив вратаря "рейндежров" Александра Георгиева.