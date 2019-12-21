На календаре - 21 декабря, а, например, на московских улицах до сих пор сухо и стабильный плюс. На Урале все-таки дождались хорошего снегопада.

На календаре — 21 декабря, а, например, на московских улицах до сих пор сухо и стабильный плюс. На Урале все-таки дождались хорошего снегопада. В Екатеринбурге и окрестностях зима ощущается в полной мере. Осадки продолжались с 19 декабря и обеспечили работой коммунальщиков. К сожалению, на дорогах увеличилось и число аварий.А жители Австралии изнывают от жары. Там сейчас климатическое лето, но температура бьет рекорды и то и дело превышает 40 градусов. Засуха и порывистый ветер способствуют распространению лесных пожаров. В некоторых районах введен режим ЧС.В Москве по нынешним меркам – похолодание — 0 — плюс 2. Но уже 23 декабря — вновь плюс 7! Так будет ли этой зимой лыжня? И если даже и будет, то сколько может пролежать снег? Об этом "Вести в субботу" поговорили с руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом.- Роман Менделевич, с наступающим.- Взаимно.- Только вот с каким с наступающим? С 1 мая? По погоде, я имею в виду. Следующая неделя – плюс 7 в Москве?- Да, необычно.- Мы получили съемку из Курской области. Там — грибы. Я — грибник. Знаете, на что я обратил внимание? С каждым годом я стал собирать грибы на неделю позже. В этом году я собрал последние грибы 27 октября. В прошлом году — посмотрел по своей странице в Facebook — 21 октября, в позапрошлом — 12 октября. Потепление очевидно.- Это безусловно, но хочу сказать, что все-таки ваша выборка не совсем репрезентативна. Нужно гораздо большее число лет использовать, но вы абсолютно правы, существуют безусловная динамика климата, безусловное потепление, но на фоне этого вот медленного тренда колебания существуют, бывают поздние осенние месяцы, бывают очень ранние.- А как же быть с Пушкиным? "Снег выпал только в январе"... Не было тогда такой промышленности, как сейчас, а речь идет о 1820-х годах.- За 4,5 миллиарда лет истории нашей планеты всякое было. Были периоды более теплой погоды, были и более холодные, и такие вот "весенние" зимы тоже были. Действительно снег выпал только в январе, на 3-е в ночь. Но дело-то в том, что существует статистика: за последнее десятилетие существенно увеличилась повторяемость ситуаций, когда снег выпадает в январе. Это была редкость, а сейчас заметно участилось, это действительно так. Но самое главное, что и температура повысилась: за четверть века в Москве зимние месяцы потеплели на 2,5 и даже 3 градуса. Это очень много. Такой скорости не было за эти 4,5 миллиарда лет.- Мы связались с нашими коллегами в Якутии — там все нормально, минус 30-40 градусов. Или есть изменения везде?- Конечно, есть изменения везде, но дело в том, что в Якутии среднемесячная температура в январе – минус 40-45 градусов. И если там потеплеет на 5-7 градусов, температура будет минус 35-38. Для москвичей это, конечно, жуть, а для жителей Якутии – "зимняя жара".- Это опасность, о которой, кстати, и президент говорил на пресс-конференции, а также о том, что начнет таять вечная мерзлота и города, которые стоят на сваях, поплывут.- Абсолютно верно.- Она реальная, эта опасность?- Абсолютно. Это одна из главных опасностей для нашей страны, поскольку более 60% ее территории — зона вечной мерзлоты. Я был в Якутии и видел, как первые этажи домов становятся подвалами с окнами. Но есть еще много других проблем: изменение климата и потепление приводят к тому, что существенно увеличивается повторяемость опасных явлений погоды. И их количество в нашей стране увеличилось на 100%, то есть в 2 два раза. Это за последние 20-25 лет.- Тема изменения климата сопровождается некоторой экзальтацией. Появились активисты, которые блокируют, например, угольные шахты и разрезы, а между прочим речь, идет о десятках и сотнях, а в России даже о миллионах рабочих мест. Начинаются какие-то фотографии. Сейчас эта девочка – Грета Тунберг, при всем уважении.- Конечно, это вызывает неприятие.- Тунберг едет в вагоне первого класса, а изображает из себя страдалицу. Понятно, что это не она, а ее организаторы. Ну, все-таки, если по-человечески. Есть Парижское соглашение. Оно подписано на уровне правительств. А что мы, люди, в своей ежедневной жизни можем сделать для того, чтобы помочь природе не меняться так быстро?- Это тот редкий случай, когда обычный человек ничего сделать не может. Сказать, что я беру на себя ответственность, я буду жить определенным образом, исповедовать определенные принципы, человек не может. Могут сделать только государства и, соответственно, государственные деятели. Для того чтобы уменьшить эмиссию парниковых газов, необходимо менять структуру жизни — промышленной, добывающей, химической и так далее. Необходимы инвестиции в то, чтобы создавать фильтры для этих газов.- Не отказываясь от угля, нефти, газа, но делать чистой эту генерацию?- Да. Эффективной. Но это требует инвестиций, а у любого государства – бюджет. Также возникает естественная коллизия: деньги можно тратить на то, чтобы препятствовать потеплению климата, но одновременно существуют и пенсионеры, проблема обучения, медицина. Эта проблема остра во всем мире. Вот такая коллизия существует.- Повторю, что в Курской области вешенки пошли. Что нас все-таки ждет на Новый год? Снег будет?- Я пока могу сказать так: в течение ближайших 6-7 дней — тут уверенно можно сказать, даже можно с твердостью в голосе и, топнув ногой, — снег не ожидается. Потому что мы понимаем, как происходит физическая трансформация воздушных масс. Будет и потепление в начале недели, будет и понижение температуры во второй половине недели.- До минус 5 или опять около нуля?- Нет, не минус 5, не минус 8, но при этом давление будет повышаться. Мы все хорошо знаем, при антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует облакообразованию и снегу неоткуда появиться. Поэтому я предлагаю подождать еще несколько дней. Через четыре-пять дней мы сможем сказать о том, будет ли снег. А вообще, может быть, даже и это неинтересно, ведь жить нужно с интригой. Какой смысл знать все наперед? Давайте подождем Нового года, тем более с детства мы привыкли, что в новогоднюю ночь волшебства происходят, какие-то таинства, которые обязательно произойдут. Какой смысл гадать об этом? Но это я говорю как человек, метеоролог, профессионал. Сообщаю о том, что 25-26 декабря мы надежный прогноз на новогоднюю ночь выпустим.