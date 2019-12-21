Представители администрации Дональда Трампа добились исключения из военной части бюджета США на 2020 финансовый год положения об ускоренном выделении военной помощи Украине. Это положение представители демократов в нижней палате американского Конгресса пытались включить в законопроект с целью помешать Белому дому снова блокировать выделение этой помощи Киеву.

Представители администрации Дональда Трампа добились исключения из военной части бюджета США на 2020 финансовый год положения об ускоренном выделении военной помощи Украине. Это положение представители Демократической партии в нижней палате американского Конгресса пытались включить в законопроект с целью помешать Белому дому снова блокировать выделение этой помощи Киеву, как было в этом году.Однако, пишет The Washington Post, представители Белого дома пригрозили президентским вето, что привело бы к шатдауну — приостановке работы правительства. Среди участников переговоров с конгрессменами по проекту бюджета со стороны администрации США упоминаются министр финансов США Стивен Мнучин и директор Белого дома по законодательным вопросам Эрик Юланд.Последний заявил в интервью: "Мы предельно ясно дали понять, что любое ограничение полномочий президента в распределении средств будет неприемлемым вне зависимости от статьи расходов". В итоге, добавил он, после сложных переговоров администрация и Конгресс "смогли достичь надлежащего результата по этому вопросу".При этом, по словам Юланда и других опрошенных изданием представителей администрации Трампа, требования Белого дома не были связаны с тем, что вопрос относился к Украине. Причиной названо желание защитить полномочия исполнительной власти в распределении ассигнований, одобренных Конгрессом.Военный бюджет на 2020 финансовый год президент США Дональд Трамп подписал вечером в пятницу, 20 декабря, по местному времени. Документ среди прочего обязывает администрацию США ввести антироссийские санкции по целому ряду пунктов, среди которых газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Также в очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области.