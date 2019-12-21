В ночь на 21 декабря в Москве и Подмосковье ожидается туман. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на 21 декабря в Москве и Подмосковье ожидается туман. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.По прогнозам синоптиков, температура ночью в столице будет от минус 2 до 0 градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса.Туманная погода также прогнозируется в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях.21-22 декабря в большинстве регионов Центрального федерального округа потеплеет. Так, в Белгородской и Курской областях температура воздуха повысится до плюс 5-8 градусов. В Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях будет немного прохладнее — плюс 4-7 градусов. Во Владимирской и Рязанской областях в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 3-4 градусов, хотя ночью возможны морозы до минус 5-6 градусов.