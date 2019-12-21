Крупнейший океанариум Поволжья открыли в Самаре. Несколько тысяч редких морских обитателей специально привезли из Австралии, Южной и Северной Америки и других стран.

Крупнейший океанариум Поволжья открыли в Самаре. Несколько тысяч редких морских обитателей специально привезли из Австралии, Южной и Северной Америки и других стран.Среди хищных акул проплывает аквалангист. Машет рукой — за ним наблюдают первые посетители океанариума. Это крупнейший океанариум Поволжья. Его открытие в Самаре ждали. Здесь несколько тысяч редких морских обитателей. На их фоне спешат сфотографироваться семьями.Витиеватые низкие коридоры ведут напрямую в логово крокодилов. Специально для посетителей тут соорудили вот такие кабинки, чтобы можно было встретиться с рептилией лицом к лицу. Тут вот, например, нас ожидает нильский крокодил. Находиться под этим куполом безопасно — он сделан из сверхпрочного стекла. Из плюсов — на таком расстоянии можно детально рассмотреть хладнокровную рептилию. Встреча с настоящим крокодилом так близко останется в памяти надолго.Самарский океанариум построили в кратчайшие сроки — за один год. Привезли рыб из Австралии, Южной и Северной Америки. Тут же редкая байкальская нерпа. Она уже чувствует себя, как дома, позирует на камеру и принимает пищу из рук ихтиолога.В аквариумах условия максимально приближены к естественной среде. Например, в этом только обитатели реки Амазонки. Хищные рыбы отделены специальной сеткой. Подобных аквариумов в мире мало, самарский — крупнейший в Европе — в длину он больше 50 метров."Тут одна экосистема. Если в одной части нашего длинного аквариума заболела рыбка, то в другой части аквариума рыбы тоже заболеют. Это очень сложная в обслуживании система", — рассказывает Ольга Мазанова, директор по развитию сети океанариумов.К новому году в океанариум из берлинского зоопарка переедут редкие пингвины Гумбольдта и несколько морских котиков. Число подводных жителей тут будет увеличиваться.