Из-за угрозы введения американских санкций швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода Северный поток 2, приостановила работу над проектом.

Из-за угрозы введения американских санкций швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода "Северный поток 2", приостановила работу над проектом.Ожидается, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов, который, среди прочего, предполагает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает РИА Новости. Следствием введения санкция станет полная блокировка всех активов Allseas в США на пять лет, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компании в Соединенные Штаты. Между тем, в Allseas отмечают, что все работы в рамках "Северного потока 2" уже практически завершены.В заявлении компании, распространенном в ночь на субботу, 21 декабря, констатируется, что Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, и надеется получить от соответствующих властей США разъяснения, в том числе, нормативные, технические и экологические, уточняет "Интерфакс".После подписания Дональдом Трампом военного бюджета Соединенных Штатов Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции в отношении трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно, и что США требуют от ведущих их прокладку компаний немедленно прекратить строительство, передает РИА Новости. Ведомство уточнило, что для выполнения условий прекращения работ стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства указанных трубопроводов, должны немедленно прекратить деятельность, связанную со строительством. При этом в случае, если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от значительного ущерба, допускаются некоторые "добросовестные исключения".