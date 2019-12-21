Конкурсы красоты в современном мире можно покорить не только внешней привлекательностью, но и умом. Так девушка-биохимик завоевала титул на конкурсе Мисс Америка.

Конкурсы красоты в современном мире можно покорить не только внешней привлекательностью, но и умом. Так девушка-биохимик завоевала титул на конкурсе "Мисс Америка".Камиль Шрайер давно увлекается биологией и химией. Девушка окончила бакалавриатпо программе биохимии и системной биологии и собирается получить ученую степень в области фармацевтики. Родом красотка из штата Вирджиния.Одно из ее выступлений настолько поразило судей, что Камиль после этого стали серьезно рассматривать в качестве финалистки конкурса. Шрайер выиграла в отдельной дисциплине "Шоу талантов", где продемонстрировала авторитетному жюрикаталитическое разрушение перекиси водорода.Мероприятие проходило в штате Коннектикут. Конкурсантки боролись не только за звание главной красавицы Соединенных Штатов, но и за значительную стипендию в 50 тысяч долларов, и за возможность продвигать различные социальные инициативы в качестве "Мисс Америки".Камиль рассказала, что выходить на сцену конкурса ей не впервой. Девушка выступает уже около шести лет, а вот на подготовку к масштабному мероприятию у нее ушло всего три недели. Она отметила, что все пошло ровно так, как было угодно богу и выразила огромную благодарность всем, кто за нее болел.Кроме того, девушка рассказала, что в подготовке к конкурсу ей помогала близкая подруга Мария-Тереза Дюваль, которая изначально поддержала "безумную" идею биохимика участвовать в столь крупном мероприятии. Она подбирала для Камиль наряды и всячески помогала ей в подготовке номеров.