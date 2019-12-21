На китайском горнолыжном курорте Сикрет Гарден завершились соревнования у женщин в дисциплине Хаф-пайп в рамках этапа Кубка мира по фристайлу. Впервые в истории победительницей турнира стала российская спортсменка.

На китайском горнолыжном курорте "Сикрет Гарден" завершились соревнования у женщин в дисциплине "Хаф-пайп" в рамках этапа Кубка мира по фристайлу. Впервые в истории победительницей турнира стала российская спортсменка.Золото этапа Кубка мира завоевала 19-летняя фристайлистка Валерия Демидова. В своей лучшей попытке она показала результат 92,50 балла и стала недосягаемой для соперниц.Второе место заняла представительница Канады Рейчел Каркер (88,75). В тройке лучших также оказалась Ли Фанхуэй из Китая (86,50).Отметим, что до Демидовой никто из представителей России не побеждал в хаф-пайпе на этапах Кубка мира.