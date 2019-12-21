Певица Лолита Милявская дала своим поклонницам мастер-класс по разводу. Знаменитость рассказала, как легче пережить сложный период.

Певица Лолита Милявская дала своим поклонницам мастер-класс по разводу. Знаменитость рассказала, как легче пережить сложный период.По мнению певицы, женщине не стоит с головой уходить в семью. Ее спросили, почему она считает, что представительницам слабого пола нужно больше работать и не останавливаться в карьерном развитии даже ради детей и мужа. Лолита отметила, что это не ее личная установка, а общемировой печальный опыт.По ее словам, развод с мужчиной или его смерть опасны для женщины,которая посвящает себя только семье. Милявская подчеркнула, что после этих событий ей придетсяискать кусок хлеба и способы выжить, ведь не всегда найдутся те, кто в любое время готов принять и обогреть. Работа же позволяет женщине быть обеспеченнойи легче переживать жизненные трудности, которых и без того много."При разводах это тоже очень хорошая штука (заработок денег – прим. ред.) Ты быстрее выходишь из развода. Если у тебядостаточно мозга, неделю попереживала, даже месяц (психологи говорят, внорме до трех), но при этом ты работаешь. Потом работа тебя вывозит вновый день. Поэтому нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человекдолжен зависеть сам от себя. Не важно, женщина или мужчина", – рассказала Лолита в эфире ютуб-шоу "#безфильтров".Певица также поведала, что как только становится известно о ее разводе, поклонницы сразу направляют ей сотни писем с вопросами "Как справиться с этой ситуацией?". Женщины со всех уголков света жалуются артистке, что их прогоняют из семьи, да еще сдетьми, а жилья и заработка при этом нет.Звезда отечественного шоу-бизнеса всегда отвечает представительницам слабого пола, что им следуетразвиваться самим и ни от кого не зависеть.16 Дек 2019 в 5:09 PST