Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин вышел на третье место по результативности в Национальной хоккейной лиге среди всех россиян. Благодаря результативному пасу в игре регулярного чемпионата НХЛ против Эдмонтон Ойлерз россиянин набрал 1032 (400+632) очка в заокеанской карьере.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место по результативности в Национальной хоккейной лиге среди всех россиян. Благодаря результативному пасу в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" россиянин набрал 1032 (400+632) очка в заокеанской карьере.Столько же баллов в своем активе имеет Александр Могильный, уже давно прекративший выступления в Национальной хоккейной лиге. Напомним, что вторым по результативности среди россиян является Сергей Федоров (1179 очков).На первом же месте располагается форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, набравший 1246 баллов.