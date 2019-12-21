В Курске столкнулись автокран и трамвай. Пострадал пассажир общественного транспорта — 66-летняя женщина сломала ногу.

В Курске столкнулись автокран и трамвай. Пострадал пассажир общественного транспорта — 66-летняя женщина сломала ногу.Инцидент произошел на улице Добролюбова в пятницу, 20 декабря. После столкновения, трамвай сошел с рельсов, у него покосились пол и крыша. Водитель и вагоновожатая не пострадали.Виновник аварии официально не объявлен. Очевидцы считают, что это водитель автокрана, не пропустивший трамвай.