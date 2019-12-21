Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нанесли мощный удар. События в центре Киева развивались стремительно.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нанесли мощный удар. События в центре Киева развивались стремительно.За последние полгода положение Порошенко сильно ухудшилось. От его соратников зачистили органы власти, а сам бывший гарант Конституции стал фигурантом 15 уголовных дел. Теперь экс-президент подвергся новой атаке со стороны оппонентов.В пятницу, 20 декабря, неизвестные в черных масках заблокировали офис партии Порошенко "Европейская солидарность" на улице Лаврская в центре Киева. Позже выяснилось, что это сотрудники Государственного бюро расследований.В ходе обысков правоохранители изъяли технику. В ГБР полагают, что она была вывезена из администрации Порошенко после его поражения на выборах. Находка может пролить свет на некоторые деяния экс-президента и его команды."Если техника окажется той самой – это залет, Петр Алексеевич", – пишет телеграм-канал Klymenko Time.фигурирует в 15 уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, отмывании преступных доходов и прочих эпизодах. Пока экс-президент проходит по ним свидетелем.Обыск у Порошенко.Обнаружены украденные с Банковой телевизоры.— Цугцванг Цайтунг (@flynursery)Но украинская политика известна своей непредсказуемостью. – калач тертый, поэтому решил обезопасить "нажитые непосильным трудом" активы. В ноябре журналисты выяснили, что бывший гарант переписал структуры корпорации "Рошен" на старшего сына.